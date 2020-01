CdS – Ospina verso la conferma anche contro la Fiorentina, ancora panchina per Meret

Ospina pronto a difendere la porta azzurra anche contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso è pronto a riconfermare David Ospina tra i pali anche nel match di domani sera contro la Fiorentina. Gerarchie che probabilmente stanno cambiando, Meret al momento sembra partire dietro il numero 25 azzurro.

Il portiere colombiano ha giocato titolare contro la Lazio e in coppa contro il Perugia, l’allenatore confida in lui soprattutto per le sue doti di palleggio. La scelta di Ospina titolare evidenzia quanto sia importante per il tecnico avere un portiere capace di impostare il gioco.