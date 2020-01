Nuove soluzioni per il tifo al San Paolo! C’è la possibilità di fare i biglietti senza la numerazione

Il Napoli conta sul suo tifo, martedì possibile svolta

Secondo quanto riportato dai colleghi del quotidiano Il Mattino, il Napoli e la sua tifoseria starebbero cercando il punto d’incontro per tornare ad avere un San Paolo caloroso e soprattutto ricco di gente.

Già nel match di Coppa Italia contro la Lazio si potrebbe giungere ad una soluzione: la possibilità di ottenere biglietti senza numerazione di posto. Così facendo per il tifo organizzato sarà più facile unirsi per poter così lanciare cori. Al momento è un passo importante per il Napoli e per il suo tifo, adesso l’assessore Borriello e il presidente della Commissione Sgambati riuniranno le parti al tavolino cercando ulteriori miglioramenti sulle condizioni