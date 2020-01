Napoli-Fiorentina, tanti big azzurri assenti nel match con i viola! Gattuso conta di recuperarli per la Juve

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Corriere dello Sport, noto quotidiano sportivo, ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo quanto riportato, non sono affatto poche le assenze pesanti nel match di domani contro la Fiorentina.

Gli azzurri dovranno rinunciare ai soliti Ghoulam e Koulibaly, entrambi continuano a svolgere lavoro differenziato. Assente anche Dries Mertens, il belga è tornato a Napoli ma non ha ancora recuperato dall’infortunio e di conseguenza sarà out contro i toscani. Probabile assenza anche di Nikola Maksimovic che non ha ancora recuperato e sarà difficile la sua presenza. Infine c’è Meret che ha svolto lavoro sul campo nonostante le terapie.