CdS – Lobotka scopre Napoli, pizza sul lungomare con l’entourage! A breve lo raggiungerà la compagna

Lobotka scopre Napoli, già pizza con l’entourage

Stanislav Lobotka è ormai un nuovo calciatore del Napoli, secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco starebbe già conoscendo le specialità della sua nuova città.

Il nuovo calciatore azzurro ha cenato sul lungomare nei pressi del borgo saggiando ovviamente la pizza con il suo entourage. Nei prossimi giorni godrà dell’arrivo della sua compagna, la cantante slovacca Daniela Nizlova, quest’ultima non è ancora a Napoli solo perché ancora in convalescenza per aver dato alla luce la piccola Linda, primogenita della coppia.