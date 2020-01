Iachini: “Il Napoli ha giocato un giorno prima di noi, avrà 24 ore di riposo in più”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In conferenza stampa, Beppe Iachini ha parlato alla vigilia di Napoli-Fiorentina:

Il Napoli ha giocato un giorno prima di noi, avrà 24 ore di riposo in più, ma non dobbiamo pensare a queste cose, non dobbiamo crearci alibi eccessivi. Bisogna recuperare le energie per andare a Napoli e fare la nostra partita contro un avversario ben organizzato, che sta giocando bene, col giusto atteggiamento e che non riesce a portare a casa i risultati meritati. Il lavoro di Gattuso si sta vedendo, sta facendo ottime cose. Bisogna essere concentrati, fare la gara perfetta perché il Napoli ha giocatori molto importanti che con una giocata possono cambiare la partita”.

Cosa pensa di Gattuso? “Ci siamo incrociati da allenatori. Rino è molto preparato, al Napoli è arrivato in un momento non facile. Quando si subentra non è mai così semplice girare subito le situazioni a proprio vantaggio perché la squadra deve conoscerti, capirti, bisogna lavorarci. Ma sicuramente il Napoli ha scelto un ottimo allenatore per continuare il suo percorso di crescita. Rino saprà accontentare la piazza. Noi ci auguriamo che possa farlo dalla settimana prossima. Siamo la Fiorentina, pensiamo a noi, dobbiamo andare in campo sia in casa che fuori casa con la stessa mentalità, con organizzazione di gioco, con la volontà di fare prestazioni individuali e collettive importanti per portare a casa i risultati”.