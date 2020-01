Higuain: “Sarri ha ottenuto il meglio da me, al Napoli ho fatto 36 goal! È testardo, ma abbiamo un ottimo rapporto”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gonzalo Higuain in un’intervista rilasciata al Telegraph ha parlato della sua terza esperienza con Maurizio Sarri allenatore, dopo quella molto positiva a Napoli e quella un po’ meno positiva al Chelsea:

“Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno insegnato tanto, ma non c’è dubbio che Sarri è quello che ha ottenuto il meglio da me. Lui non si arrende mai, è molto testardo con me ma questa cosa mi aiuta. Anche io sono testardo e spesso entriamo in conflitto, ma è un conflitto buono perché con lui ho un ottimo rapporto. Ai tempi del Napoli Sarri diceva che ero un animale da goal? Il problema è che lo diceva agli altri, ma non a me. Col Napoli ho realizzato 36 goal in un campionato, e pensare che non ho giocato tutte le partite!” Infine, il Pipita ha ammesso di aver ancora un sogno per concludere al meglio la sua carriera: “Adesso l’unico sogno che ho è vincere la Champions League“.