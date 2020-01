CdS – Ghoulam non vuole lasciare il Napoli! L’algerino confida di avere altre chance in azzurro

Ghoulam vuole restare al Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam non ha intenzione di lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato.

Nonostante alcune proposte dalla Francia, vari sondaggi per diversi terzini, l’algerino ha voluto far chiarezza sul suo possibile futuro evidenziando la sua voglia di restare ancora al Napoli. Ghoulam è più che deciso di volersi giocare ancora le poche chance rimaste in azzurro.