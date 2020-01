Da Milano – Agenti di Allan a Castel Volturno: la società si prepara al rinnovo

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Grazie all’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, Allan sembra aver acquisito nuovamente la sua importanza nella rosa ed essere tornato al centro del progetto del mister.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, questa mattina a Castel Volturno erano presenti gli agenti del centrocampista azzurro, che hanno incontrato i dirigenti partenopei proprio per discutere in merito al suo rinnovo. Allan, infatti, è un elemento fondamentale per Gattuso, e ADL si prepara a migliorare il suo attuale contratto.