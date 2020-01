SKY – Tutto fatto per Rrahmani! Giocatore atteso a Villa Stuart: le cifre

Il Napoli ha chiuso l’accordo con il Verona

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il collega di Sky Sport, Francesco Modugno ha parlato del mercato del Napoli e del prossimo acquisto azzurro Amir Rrahmani. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rrahmani è del Verona ancora per poco. Domani sosterrà le visite mediche con il Napoli. Operazione che il Napoli sta definendo per giugno, 14 milioni al Verona, 1,8 per i prossimi cinque anni al giocatore”.

“Domani il giocatore sarà a Villa Stuart, il Napoli ha anticipato tutti su questa operazione”.

