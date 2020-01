Sky – Il Napoli è su Castrovilli, ma la concorrenza è spietata. Nessun terzino sinistro in arrivo

Sky parla del calciomercato del Napoli

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato per alimentare una voce di mercato che vedrebbe coinvolto Napoli, Inter e Juventus. I tre club infatti sarebbero molto interessati a Castrovilli, uno dei calciatori che più ha impressionato in questo inizio di stagione.

Napoli su Castrovilli, nessun terzino sinistro

A gennaio però la situazione non dovrebbe cambiare, con l’ex Cremonese che resta a Firenze. L’interesse è anche del PSG che però così come i club italiani non strapperà il calciatore in questa sessione di mercato.

Secondo l’esperto di mercato, gli azzurri non si muoveranno per il terzino sinistro in quanto non ci sono offerte imminenti per Ghoulam.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI