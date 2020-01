Rinnovo Mertens, gli intermediari provano a piazzarlo: dal Napoli vorrebbe subito un ‘bonus’

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il futuro di Dries Mertens continua ad essere un punto interrogativo. Il belga, in scadenza a giugno, per 7 – 10 milioni potrebbe essere ceduto già nella sessione invernale.

L’edizione odierna de Il Mattino scrive però del poco entusiasmo del giocatore ad andare via da quella che considera la sua seconda città del cuore. Gli intermediari stanno provando a piazzarlo in Premier o in Liga, la Cina è sfumata. Il quotidiano aggiunge che a febbraio potrebbe tornare sui suoi passi e tornare a discutere l’ eventuale offerta del Napoli che prevede un biennale da 3,5 milioni. Il vero intoppo è il ‘bonus’ che Mertens vorrebbe al momento dell’ eventuale firma: circa 5,5 milioni di euro.