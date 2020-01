Reina svela: “Quando firmai con il Milan, Donnarumma doveva andare via!”

Pepe Reina svela dei retroscena sul suo passaggio al Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Pepe Reina, ex portiere di Napoli e Milan è intervenuto ai microfoni di Onda Cero per commentare il suo ritorno in Premier League nell’Aston Villa e il suo passaggio dagli azzurri ai rossoneri nel 2018. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Premier è il campionato più divertente. Con il Milan ho firmato un anno e mezzo fa ma Donnarumma doveva partire. Alla fine è rimasto, così ho cercato di fare del mio meglio, sia per giocare che per aiutare Gigio nella sua crescita”.

“Il Milan è un club che in questo momento sta avendo difficoltà a livello sportivo ma ben presto tornerà ad essere competitivo per tutto”.

