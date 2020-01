TMW – Il Napoli accelera per Tsimikas dell’Olympiacos: incontro in serata

Il Napoli tenta di concludere l’accordo con l’Olimpiacos per il terzino sinistro Tsimikas entro stasera

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, dovrebbe essere fissato per questa sera un incontro tra Napoli e Olympiacos per riuscire a trovare un accordo per il trasferimento del terzino sinistro Kōstas Tsimikas. Ecco quanto evidenziato:

“La differenza fra domanda è offerta è di 2,5 milioni (12,5 contro i 15 richiesti dai greci). Il calciatore è disponibile a trasferirsi in Italia e l’affare potrebbe concretizzarsi a breve“.

Anche perché in quel reparto, la fascia sinistra, il Napoli ha utilizzato per tutta la stagione Mario Rui, viste le condizioni di Ghoulam. Poi se a questo si aggiunge anche che contro la Fiorentina il portoghese sarà squalificato, risulta quanto meno necessario per il club azzurro attingere dal mercato per coprire la fascia sinistra di difesa.

