La Roma vince col Parma e passa ai quarti di finale: il tabellone completo della Coppa Italia

Coppa Italia: il tabellone completo

La Roma passa a Parma con una doppietta di Lorenzo Pellegrini, uomo sempre più decisivo e risolutivo per la squadra di Fonseca, e va a completare il tabellone delle qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020.

Le sfide

Sono così delineate le quattro sfide in programma martedì 21 e mercoledì 22 gennaio, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. Tante le polemiche in merito alla decisione di spalmare il calendario in questo modo, ma al tempo stesso tanta la curiosità di capire chi passerà al turno successivo.

Manca l’Atalanta battuta a sorpresa dalla Fiorentina nella gara di ieri e quindi sono questi i match che si sono delineati al termine degli ottavi di finale:

Martedì 21 gennaio ore 20.45 Napoli-Lazio

Mercoledì 22 gennaio ore 20.45 Juventus-Roma Martedì 28 gennaio ore 20.45 Torino-Milan

Mercoledì 29 gennaio ore 20.45 Inter-Fiorentina

Dove vederle

Tutte le partite della Coppa Italia saranno esclusiva Rai e verranno trasmesse in diretta Tv. Per assistere alle partite in streaming è invece necessario collegarsi alla piattaforma online Rai-Play in maniera completamente gratuita.

