Ghoulam, Giuntoli tenta la cessione: l’algerino permette l’assalto a Tsimikas

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna de Il Mattino parla di Faouzi Ghoulam e della situazione legata alla cessione. Il Napoli cerca un club che acquistasse a titolo definitivo l’algerino.

Ghoulam percepisce 2.4 milioni a stagione e pesa per 4.2 milioni a stagione lordi: Giuntoli cerca un club che possa accollarsi i 2.1 milioni lordi restanti almeno per questa stagione. C’è stato un primo incontro nel periodo natalizio e ci sono costanti aggiornamenti tra il dirigente partenopeo e Jorge Mendes, agente di Ghoulam. Le ipotesi si sostanziano, scrive il quotidiano, tra Cina e Francia, mentre in Ligue 1 sono Lille e Monaco ad informarsi.

Solo dopo che si sarà trovata una soluzione Giuntoli sferrerà l’assalto a Konstantinos Tsimikas: “Frequenti i contatti con Paschalis Tountour, agente del laterale che ha già espresso il suo gradimento per l’ipotesi azzurra” conclude il giornale.