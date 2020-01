KKN – Gaetano in prestito, pranzo con la squadra e poi cessione alla Cremonese

Calciomercato Napoli, definito il passaggio di Gaetano alla Cremonese

CALCIOMERCATO NAPOLI – In continua evoluzione il calciomercato del Napoli, con il d.s Giuntoli attivissimo tra acquisti e cessioni.

In queste ore – riferisce il giornalista di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio – è stata praticamente definita la cessione di Gianluca Gaetano alla Cremonese. L’ex Primavera azzurro terminerà il pranzo con la squadra prima di partire per Cremona, dove approda in prestito secco.

Il d.s. azzurro lavora anche alla cessione di Tonelli e al doppio colpo con il Verona, per gli acquisti di Amrabat e Rrahmani.

