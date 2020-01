Chiariello critica Giuntoli: “Ha preso nomi inutili e non ha salvaguardato il settore giovanile”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo, con il suo EditoNapoli:

“Per far esordire Lobotka bisogna far spazio in rosa: ha scelto il 98, che però ha Leandrinho e quindi deve andare in prestito. Nell’elenco dei famosi acquisti di Giuntoli, c’è anche Leandrinho, oltre Radosevic, Ciciretti, Machach, per non parlare di Younes e Ounas a che servono?

Quando si dice che non si hanno soldi per il settore giovanile, perché non prendevamo questi soldi buttati? Vinicius ha avuto un senso: un’operazione ai limiti che ha portato denaro. Inglese ha portato denaro, molto discutibile Zapata: venduto ad una cifra da mangiarsi i gomiti. Mi chiedo: questa campagna acquisti di Gennaio, condotta da Giuntoli, vi sembra che la forchetta con Inter, Roma, Milan, aumenti o diminuisca se i migliori giocatori vedono altre strade. Perfino Amrabat ritiene il Napoli poco appetibile, in un epoca d’oro, non vi state rendendo conto. Adesso arriva il pane nero e non so quanti di loro sono disposti a mangiare solo quello”.