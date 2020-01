ULTIM’ORA SKY – Lobotka è arrivato a Castel Volturno!

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Tocca a Stanislav Lobotka. Lo fa sapere sul suo sito il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, che rivela come il centrocampista ex Celta Vigo sia uscito alle 9 dall’albergo in direzione Castel Volturno.

nsieme a Lobotka anche due agenti, Sasha Huet-Baranov e Naim Bahtiri, che insieme con tutto lo staff hanno seguito la trattativa. L’arrivo al centro sportivo testimonia come l’ufficialità sia davvero questione di ore. Gattuso spera di averlo a disposizione già contro la Fiorentina al San Paolo.