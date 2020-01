TMW – Amrabat, stallo Napoli: il giocatore vuole la clausola. Inter tenta il sorpasso

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sofyan Amrabat in estate lascerà l’Hellas Verona: il club lo riscatterà dal Brugges, dove ha giocato in questa stagione, per 3,5 milioni di euro per poi cederlo.

Tuttomercatoweb dà le ultime sulle contendenti del giocatore. L’accordo Hellas-Napoli, a 15 milioni più uno di bonus, è fatto ma manca quello col ragazzo: Amrabat chiede 4 anni, non 5, ed una clausola da 40 milioni, che gli azzurri ora non concedono.

Si è inserita l’Inter: ieri c’è stato l’incontro con l’agente e le cifre tra i club sono uguali. I nerazzurri cercano di sorpassare il Napoli. Anche la Fiorentina ci prova: ultimo contatto due mesi fa circa. Lo scoglio per i viola non sono i 16 milioni da pagare in estate: il problema è il contratto da quasi 2 milioni che garantiscono al giocatore le due contendenti.