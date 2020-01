Meret: “Ho fatto tanti sacrifici per arrivare in alto. Ho sempre desiderato fare il portiere. Da piccolo misi i guanti e non li ho tolti più”

Meret sul suo sogno realizzato

86 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Oggi i ragazzi della Junior TIM Cup hanno incontrato una delegazione della SSC Napoli. Ecco quanto rivelato da Alex Meret:

“È emozionante incontrare i ragazzi della Junior TIM Cup, è sempre un piacere poter regalare qualche sorriso ai nostri piccoli tifosi. Alla loro età anche io sognavo di giocare in Serie A, ho fatto molti sacrifici e oggi mi sento tanto fortunato. Per arrivare in alto ci vuole tanto impegno. C’è bisogno di dedizione, passione e il volersi migliorare tutti i giorni. Ho sempre voluto fare il portiere, ho messo i guanti fin da piccolo e da quel momento non li ho più tolti”