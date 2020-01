Insigne e la cura Gattuso, il capitano azzurro sta finalmente ritrovando se stesso

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Lorenzo Insigne non ha bisogno di presentazioni, ufficialmente capitano del Napoli dall’addio di Marek Hamsik è consapevole di dover metterci la faccia anche in situazioni delicate. Negli ultimi mesi il Napoli di momenti difficili ne ha vissuti tanti, forse anche troppi, l’arrivo di Gattuso non ha cambiato drasticamente l’andazzo della stagione ma partita dopo partita sta regalando speranze ai tifosi del Napoli.

IL CAPITANO CI METTE LA FACCIA

Insigne sotto la cura dell’allenatore calabrese sta tornando ad esprimere il meglio di se: dribbling, cambi di gioco, voglia di riscatto ma soprattutto sta tornando ad essere consapevole delle capacità di cui possiede. Il 24 di Frattamaggiore sa bene che se le cose vanno bene non c’è pericolo di essere bersagliato dai tifosi, quando però si affrontano momenti delicati, e il Napoli ci sta praticamente convivendo ormai, è spesso capo espiatorio dei supporters partenopei.

DOPPIETTA SCACCIAPENSIERI

Ieri nel match di Coppa Italia tra Napoli e Perugia, Lorenzo Insigne si è assunto la responsabilità di trasformare i due calci di rigore concessi agli azzurri. Sicuramente non era un match di cartello, questa doppietta però potrà rivelarsi decisiva dal punto di vista psicologico dell’attaccante napoletano. I prossimi impegni saranno decisivi per il Napoli, la doppia sfida casalinga con Fiorentina e Juventus può svoltare una stagione, l’auspicio è di farlo in maniera positiva.

FUTURO AZZURRO

L’obiettivo principale del Napoli sarà quello di chiudere la stagione attuale nel miglior modo possibile. Un piazzamento in Champions League in questo momento sembra davvero difficile. Tanto dipenderà probabilmente anche dal futuro allenatore azzurro, qualora dovesse continuare l’avventura di Gennaro Gattuso, Lorenzo Insigne potrebbe essere considerato il fulcro del gioco dell’ex tecnico del Milan. I conti si sa, si fanno alla fine, l’unica cosa che oggi conta è riportare il Napoli in alto e Insigne deve e soprattutto può farlo ancora!

RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Ferrante