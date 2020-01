23 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato nella sua edizione odierna da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Gaetano sarebbe in procinto di cambiare squadra.

Secondo la rosea infatti, il calciatore starebbe per trasferirsi in presti alla Cremonese, dove potrà maturare l’esperienza necessaria ad un ritorno in maglia azzurra.