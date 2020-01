Everton, Ancelotti: “Ho trovato una famiglia fantastica qui. Mi piace avere buoni rapporti col club, con i giocatori e con i tifosi”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Ancelotti, durante l’Assemblea generale del Club presso la Philharmonic Hall di Liverpool, ha parlato della sua nuova esperienza sulla panchina dell’Everton, iniziata da poco. Queste le sue dichiarazioni:

” L’accoglienza è stata fantastica, nel il mio primo giorno a Goodison Park. È una nuova esperienza per me davvero entusiasmante: ho trovato un club fantastico con una storia e una tradizione fantastiche. Ho trovato una famiglia fantastica, che è davvero importante per me.

Adoro il mio lavoro e cerco di farlo al meglio delle mie capacità. Mi piace avere buoni rapporti con il Club, i giocatori e i tifosi. Everton è un grande club con molta storia e grande ambizione”.