Dalla Francia – Juve ai limiti del Fair Play Finanziario: l’allarme di KPMG

I francesi di RMC Sport hanno lanciato un’indiscrezione su alcuni studi finanziari svolti da KPMG.

La Juventus vive una situazione complicata: si tratta di un indebitamento importante, nonostante un fatturato in crescita del 16% e ricavi commerciali in aumento grazie a Cristiano Ronaldo. Il club bianconero ha un rosso di 40 milioni di euro. Per di più il rapporto ingaggi-ricavi non soddisfa il Fair Play Finanziario: la società è oltre la soglia massima consentita (70%) ed è l’unico big club in questa situazione.