Coppa d’Africa 2021, scartata l’ipotesi estate a causa delle condizioni meteo avverse: si giocherà in inverno

La Confederazione del calcio africano ha comunicato la decisione di spostare le date della Coppa d’Africa, che si giocherà nel 2021. Inizialmente prevista nei mesi di giugno e luglio, a causa delle avverse condizioni meteo previste in quel periodo in Camerun, la competizione verrà giocata dal 9 gennaio al 6 febbraio, dunque nel pieno corso di mercato e dei campionati europei.

Tale scelta però crea dei malcontenti, in particolar modo in Premier League, poichè sono diversi i calciatori che potrebbero dover saltare un mese di campionato in uno dei momenti decisivi della stagione.