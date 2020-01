La Samp chiede ancora Tonelli ma le richieste del Napoli bloccano l’affare!

Tonelli vuole la Samp ma il Napoli chiede troppo secondo il club genovese

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Trattative in entrata ma non solo. Il Napoli nelle ultime ore si sta infatti anche muovendo per librare alcuni giocatori che negli ultimi mesi non hanno trovato spazio in maglia azzurra.

Uno di quelli che sembra essere più vicino alla partenza è Lorenzo Tonelli. Il centrale è stato indicato da Claudio Ranieri come il rinforzo adatto alla sua Sampdoria per la lotta salvezza.

Come però rilevato dai colleghi di tuttomercatoweb.com, il Napoli vorrebbe subito dei soldi per il prestito più 4 milioni per il riscatto a giugno. Le cifre al momento hanno bloccato l’affare.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI