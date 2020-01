Gazzetta – Chiuso Rrahmani, Giuntoli in pressing per convincere Amrabat: il centrocampista è tentato dall’Inter

Il Napoli ora vuole chiudere per Rrahmani e Amrabat

CALCIOMERCATO NAPOLI – Manca davvero poco al Napoli per chiudere il terzo ed il quarto acquisto della sessione invernale di calciomercato. Dopo l’arrivo di Demme e Lobotka, gli azzurri sono pronti a chiudere il doppio colpo dal Verona.

Come riferito dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, nelle prossime ore il Napoli verserà 14 milioni nelle casse del club veneto per aggiudicarsi da giugno in poi le prestazioni di Amir Rrahmani. Il difensore nei prossimi giorni dovrebbe anche sottoporsi alle visite mediche con il club per poi concludere la stagione con la squadra allenata da Juric.

Discorso diverso invece per Amrabat, che dovrebbe arrivare in azzurro per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. In questo momento il centrocampista sta prendendo in considerazione un’offerta arrivata dall’Inter e quindi non ha ancora chiuso l’operazione con il Napoli. Giuntoli nelle ultime ore è in pressing sugli agenti del marocchino per convincerlo a vestire quanto prima l’azzurro.

