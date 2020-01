Ospina para il rigore a Iemmello, tutti corrono ad abbracciarlo!

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Verso la fine del primo tempo della sfida tra Napoli e Perugia, con il Napoli in vantaggio per 2-0, gli umbri hanno beneficiato di un calcio di rigore per un fallo di mano di Hysaj. Sul dischetto si è presentato Pietro Iemmello, capocannoniere della Serie B. L’attaccante si è però fatto ipnotizzare da Ospina, che ha parato il rigore. Subito dopo la parata, i calciatori sono corsi in direzione del portiere colombiano, per abbracciarlo. Ospina che quindi si riscatta dall’errore con la Lazio e mantiene per il momento la porta inviolata.

