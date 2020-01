Dalla Francia – Napoli alla ricerca di un terzino sinisto: occhi puntati su Masuaku del West Ham

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato da FootMercato, emittente francese, il Napoli sta sondando il terreno per Arthur Masuaku, terzino sinistro del West Ham, classe ’93. Nato in Francia ma con il passaporto comunitario, ha doti offensive ed è in grado di giocare anche come esterno di centrocampo.

Un profilo quello del congolese, che potrebbe essere ideale per rinforzare la corsia mancina, dal momento che il futuro di Ghoulam è sempre più lontano da Napoli ed al tempo stesso può dare respiro a Mario Rui su quella fascia ormai sempre impegnato.

