SportItalia – Sempre più vicino il trasferimento di Gaetano alla Cremonese

Mercato Napoli, Gaetano vicino alla Cemonese

Nel corso della trasmissione SportItalia-CalcioMercato, tra gli aggiornamenti di mercato in uscita delle squadre di serie A, la redazione ha riferito importanti aggiornamenti anche sul mercato in uscita del Napoli. Infatti, sembra proprio che per la seconda metà di campionato Gianluca Gaetano possa andare lontano da Napoli ed approdare alla Cremonese. Ecco quanto evidenziato:

“Le parti sono vicine per il trasferimento del giocatore alla Cremonese, dopo il cambio di procuratore dovrebbe occuparsi dell’affare Alessandro Pellegrini. Seguiranno aggiornamenti”.