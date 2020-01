Deloitte Football Money – Il Napoli entra nella top 20 d’Europa: fatturato in aumento del 13% ma c’è un problema!

Il Napoli cresce ma il fatturato ha un grosso limite

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Deloitte Football Money League 2020, tramite un suo studio sulle gerarchie del calcio europeo ha delineato una classifica dei primi 20 club per fatturato in Europa.

Per la prima volta in questa speciale classifica entra anche il Napoli che si attesta al ventesimo posto con un fatturato di 207,4 milioni di euro pari a +13% rispetto all’anno precedente. Un salto in avanti notevole per il club di Aurelio De Laurentiis che però ricava la maggior parte delle sue entrate dai diritti tv (70%), solo il 22% dal commerciale e ancora meno dal San Paolo 8%.

La classifica è dominata come sempre da Barcellona, Real Madrid e Manchester United, mentre le altre italiane in classifica sono Juve 459,7 milioni di euro, l’Inter con 364,6 milioni e la Roma con 231 milioni.

