SKY – Non solo la Roma, sondaggio dell’Arsenal per Mertens!

Mercato Napoli, sondaggio dell’Arsenal per Mertens

Il calciomercato è in pieno svolgimento, tanti club sono alle prese con acquisti e cessioni. Ma non solo, anche i rinnovi di contratto sono un problema da risolvere per molto club.

Uno di questi in casa Napoli è Dries Mertens, in scadenza a giugno. Sono tanti i club interessati all’attaccante belga. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, oltre alla Roma anche l’Arsenal avrebbe fatto un sondaggio per acquistare il giocatore a parametro zero a giugno.

