Lobotka è del Napoli ma manca l’ufficialità: bisogna liberare spazio in rosa per lo slovacco

Lobotka manca solo l’ufficialità

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Dopo il suo arrivo in città nella giornata di sabato e Lobotka non è ancora un calciatore del Napoli anche se ha già svolto le visite mediche da qualche giorno.

Il motivo di questi rallentamenti sono spiegati nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Come evidenziato dalla rosea, la rosa del Napoli al momento è completa con 25 giocatori su 25 che occupano tutti gli slot disponibili. Gli azzurri quindi per tesserare un nuovo giocatore devono liberare spazio in rosa.

Gli indiziati a lasciare spazio al centrocampista slovacco sono Younes, Malcuit, Llorente, Tonelli e Gaetano. Gattuso comunque vorrebbe avere il giocatore a disposizione almeno per la gara di Sabato al San Paolo contro la Fiorentina.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI