Il Mattino: “Proteste al Santobono, il figlio di Llorente curato prima degli altri”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nella notte di ieri Fernando Llorente sarebbe stato coinvolto in uno spiacevole episodio. L’attaccante spagnolo ha portato il figlio al Pronto Soccorso dell’ospedale Santobono. Il figlio del bomber azzurro ha dovuto aspettare brevemente prima di entrare per sottoporsi alla visita e ciò avrebbe scatenato la rabbia delle persone presenti in sala d’attesa.

Secondo quanto è stato appreso dai responsabili sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale, il figlio di Llorente era stato individuato come codice giallo, per cui la prassi ha previsto degli accertamenti immediati. Il motivo della visita è stato un incidente occorso al bambino, in particolare una caduta. Le proteste sarebbero nate inizialmente da una persona, ma stavano per nascere situazioni più gravi e spiacevoli, prima che la situazione tornasse alla normalità. I responsabili hanno spiegato che, proprio per evitare situazioni spiacevoli, gli uomini in divisa restano fino a tardi per garantire più sicurezza.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI