Insigne: “Contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Gattuso ci sta dando tanto”

Insigne dopo Napoli-Perugia

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato al termine dell’ottavo di Coppa Italia tra Napoli e Perugia. Queste le sue parole

Dobbiamo continuare a lavorare

“Sono contento per il gol, ma dobbiamo continuare a lavorare. Non stiamo vivendo un buon momento in campionato e vogliamo invertire la rotta. Questo deve essere un punto di partenza. Al di là del risultato è stato un gran lavoro di squadra.

Fra tre giorni un’altra partita importante e dobbiamo impegnarci per affrontarla nel miglior modo possibile. Anche grazie a Gattuso“.