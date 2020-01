Hysaj a Radio Kiss Kiss Italia: “Rigore? Da regolamento io non ho fatto fallo. Vogliamo la rivincita contro la Lazio”

Parla Hysaj al termine di Napoli Perugia

Il difensore del Napoli, Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Italia al termine della partita tra Napoli e Perugia.

“La vittoria ci serviva per dimostrare a noi stessi che siamo forti, riprendere consapevolezza dei nostri mezzi.

Rigore? Credo che da regolamento il mio non fosse fallo, ringrazio Ospina per averlo parato. Speriamo di ritornare alla vittoria, in maniera più continua e più sicura. Vogliamo prenderci una rivincita contro la Lazio. Se la beccheremo sarà un’altra partita“.