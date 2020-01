Gaucci, parla il figlio: “Papà distrutto dal sistema e fu fatto fuori! ADL così ha preso il Napoli

Gaucci parla del padre e di come poteva diventare presidente del Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Riccardo Gaucci, figlio dell’ex presidente del Perugia, Luciano ha rilasciato un’intervista ai colleghi de “Il Mattino“. Eccone alcuni stralci raccolti dalla nostra redazione:

“Papà è ritornato nella Repubblica Domenicana per motivi di salute. Tornando a quegli anni, l’errore è stato commesso da lui: quando fai parte di un sistema e poi ti ci metti contro, quello stesso sistema ti fa fuori”.

“Con la mia famiglia siamo stati davvero vicini al Napoli. Non me ne sono mai occupato personalmente ma papà diceva sempre che era tutto fatto, poi De Laurentiis fece un’offerta a papà ma lui non accettò. Così mio padre fu fatto fuori e De Laurentiis si è preso il Napoli”.

“Peraltro con le conoscenze che ho accumulato in questi anni, sarei potuto tornare di corsa in un club italiano”.

