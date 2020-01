Gattuso fa il punto sugli infortunati: “Mertens torna stasera, Koulibaly e Ghoulam non voglio rischiarli”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della consueta conferenza stampa post partita, il mister Rino Gattuso ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli infortunati. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Mertens rientra stasera, domani proveremo. Su Koulibaly non mi va di rischiare. Vorrei farlo giocare sempre, ma non è il momento adatto per rischiare. Lo stesso per Ghoulam, per la settimana prossima vorrei vederlo all’opera“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI