CdS – Gaetano cerca continuità: pronto il prestito alla Cremonese!

Gaetano è pronto per una nuova avventura

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – Ancelotti ne chiese la permanenza in estate, nel corso della stagione però non ha mai trovato il giusto spazio. Gianluca Gaetano, come riporta l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” a brave potrebbe partire per cominciare una nuova avventura e rilanciare la propria stagione.

La squadra più accreditata ad accaparrarsi il talento napoletano sembra essere la Cremonese che in Serie B ha bisogno di forze fresche per la lotta salvezza. L’azzurro dovrebbe raccogliere il ruolo che lo scorso anno fu di Castrovilli che oggi è uno degli uomini al centro della Fiorentina.

