L’Inter prova a beffare il Napoli. L’ agente di Amrabat avvistato nella sede nerazzurra

CALCIOMERCATO NAPOLI, Mohamed Sinouh agente di Amrabat avvistato nella sede dell’Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI – Brutte notizie per il mercato del Napoli, secondo quanto riferito dal portale Fcinter1908 l’agente di Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona è stato visto nella sede dell’Inter.

AMRABAT ATTRATTO DALL’INTER

Amrabat era sotto l’osservazione della società del Napoli ma la trattativa non è andata a buon fine per volontà del calciatore. Il giocatore marocchino ha chiesto o quattro o cinque anni di contratto con l’inserimento di una clausola bassa. La società azzurra, invece, vuole accordarsi per un quinquennale ma senza clausola.

