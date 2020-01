Tuttosport – Amrabat non ha ancora detto sì al Napoli: è attirato dall’Inter e dalla Premier League

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dell’edizione odierna di Tuttosport proseguono le trattative sull’asse Napoli-Verona.

Amir Rrahmani è ormai vicinissimo al Napoli e svolgerà le visite mediche tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Più complicata la situazione per Sofyan Amrabat: c’è l’accordo economico con il Verona, ma il calciatore è attirato dalle lusinghe dell’Inter e della Premier League. Per questo motivo il talentoso centrocampista marocchino non ha ancora pronunciato il sì definitivo al Napoli.

