Arriva la lista dei convocati per Napoli-Perugia, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Si gioca domani alle 15 al San Paolo, in uno scenario inedito per orario e per circostanze.

Intanto, la lista: torna Meret, torna Younes. Mancano i lungodegenti Koulibaly, Mertens, Maksimovic e Ghoulam. Prima chiamata per Demme, mentre non sarà dell’incontro Lobotka, ancora non ufficializzato. La lista: