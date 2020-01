Tapiro d’Oro a Gattuso: “La colpa delle sconfitte è mia. Dovremmo andare in visita a San Gennaro per i gol che prendiamo”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il momento no del Napoli non è passato inosservato. Anche i programmi televisivi generalisti parlano delle difficoltà degli azzurri, e in particolare del programma “Striscia La Notizia” di Canale 5. Ecco perché l’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto l’allenatore azzurro per la consegna del celebre Tapiro d’Oro.

Questo ciò che ha detto Gattuso: “La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare”. L’inviato di Striscia allora lo stuzzica con una battuta: “Non è che la società ha sbagliato ‘Gennaro’? Forse era meglio prendere il Santo…”. Gattuso quindi replica: “Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi”.

