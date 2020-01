Sconcerti: “Si chiude un’era e ne deve iniziare un’altra. La cessione di Insigne sarebbe un’occasione per entrambi”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il bello del calcio, in onda su Canale 21. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha cambiato assetto a centrocampo e per questo ha avuto bisogno di due acquisti. Se Demme lascia il Lipsia vuol dire che ha una passione forte per il Napoli. È finita un’epoca in casa Napoli, ne deve iniziare un’altra. Una cessione di Insigne sarebbe un’occasione sia per il Napoli, sia per il calciatore. Non sarebbe di certo una punizione”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI