Rizzoli sul contatto Martinez-Toloi: “Rocchi ha arbitrato molto bene, il non fischio è a causa di un errore umano”

Rizzoli sul contatto Martinez Toloi

Il designatore arbitrale, Nicola Rizzoli, è tornato a parlare dell’errore che tanto ha fatto discutere in Inter-Atalanta. Contatto tra Lautaro Martinez e Toloi con l’argentino che trattiene il brasiliano nella propria aria di rigore. Fallo per tutti ma non per l’arbitro Rocchi e l’addetto al VAR.

Errore umano

L’ex arbitro ha rilasciato un’intervista a Radio anch’io Sport nella quale ha ammesso che in quell’episodio si è trattato di un vero e proprio errore e che bisognava utilizzare con maggiore efficacia le varie tecnologie.

“Rocchi ha fatto un’ottima partita. Ho sentito dire parecchie cose sul suo conto, molti lo hanno valutato come un presuntuoso che non voleva andare al VAR quando in realtà a chiunque fa piacere essere salvato dai propri errori.

Si è trattato di un errore umano, il VAR non ha visto malizia nell’intervento e non lo ha sanzionato”.

