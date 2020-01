Repubblica – Ghoulam in uscita, vuole tornare in Francia: Napoli ha pronto il sostituto

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna de La Repubblica parla della situazione di Faouzi Ghoulam, in uscita, e di un suo ipotetico sostituto.

Il terzino sta pensando alla cessione per rilanciarsi altrove: gli piacerebbe tornare in Francia ed il Napoli è disponibile a trattare la cessione. Gli azzurri hanno le idee chiare: Kostas Tsimikas avrebbe le caratteristiche per essere il sostituto adatto. “L’entourage ha già confermato l’interessamento e naturalmente sarebbe ben contento di approfondire il discorso col Napoli” conclude il quotidiano.