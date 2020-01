RAI – Pazzesco Napoli: 50 milioni per avere a giugno Berardi e Boga dal Sassuolo!

Calciomercato Napoli, per giugno pronti 50 milioni per i colpi Berardi e Boga

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato invernale può essere il momento buono per iniziare a programmare gli acquisti in vista della prossima stagione. Anche il Napoli lavora in questo senso.

E infatti, secondo quanto riferito dal giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, alla Domenica Sportiva, i partenopei sarebbero pronti ad offrire 50 milioni complessivi al Sassuolo per due giocatori: Berardi (valutazione 30 milioni) e Boga (20 milioni).

