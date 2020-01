SKY – Ultimi dettagli per Rrahmani con il Verona: martedì possibili visite mediche! Le cifre

Calciomercato Napoli, in via di definizione l’acquisto di Rrahmani con il Verona

CALCIOMERCATO NAPOLI – Arrivano importanti aggiornamenti da parte del giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul calciomercato del Napoli.

Gli azzurri stanno infatti ultimando i dettagli per l’acquisto di Rrahmani dal Verona: operazione da 14 milioni. Già nella giornata di martedì il calciatore kosovaro potrebbe svolgere le visite mediche, poi resterà in prestito alla squadra di Juric fino a giugno.

Ancora in stan-by, invece, la trattativa per Sofyan Amrabat. Napoli e Verona hanno già l’intesa da tempo, da trovare ancora, però, quella con il calciatore ex Feyenoord.

