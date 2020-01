Notizie Napoli, la probabile formazione contro il Perugia in Coppa Italia

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NAPOLI PERUGIA PROBABILE FORMAZIONE – Poco tempo per pensare alla sconfitta con la Lazio, il Napoli infatti torna subito in campo. Gli azzurri saranno infatti impegnati nel match di Coppa Italia contro il Perugia domani alle ore 15 allo stadio San Paolo.

LEGGI ANCHE: DOVE VEDERE NAPOLI-PERUGIA IN TV

L’occasione sarà utile per il tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, per dare spazio ai calciatori che fin qui hanno trovato meno spazio. Dunque non è da escludere un ampio turnover tra le fila dei partenopei.

NAPOLI PERUGIA, LA PROBABILE FORMAZIONE DEGLI AZZURRI

In porta potrebbe giocare Karnezis, che fin qui in stagione non è mai sceso in campo. In difesa i maggiori problemi: Ghoulam, Koulibaly e Maksimovic non sono ancora al meglio e certamente Gattuso non li rischierà. Quindi la line a 4 dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui, che con la Fiorentina sarà squalificato.

A centrocampo potremmo assistere all’esordio dal primo minuto di Demme, con ai suoi lati la coppia di giovanissimi composta da Elmas e Gaetano. In avanti quasi certi di una maglia da titolare Llorente e Lozano, mentre a sinistra pare possa essere data una chance a Younes facendo riposare Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Elmas, Demme, Gaetano; Lozano, Llorente, Younes. Allenatore: Gattuso.

ECCO IL GRAFICO:

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI