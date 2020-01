RPN – Ieri cena tra Lobotka, Giuntoli e Gattuso. L’annuncio ufficiale dell’acquisto manca per due motivi!

Calciomercato Napoli, Lobotka a cena con Giuntoli e Gattuso: ecco cosa manca per l’annuncio ufficiale

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nella serata di ieri – riferisce la redazione di Radio Punto Nuovo -, c’è stata una cena tra Stanislav Lobotka, il suo entourage e Rino Gattuso, accompagnato da Cristiano Giuntoli.

In una clima cordiale, il tecnico calabrese ha spiegato al neo-acquisto slovacco quali saranno i suoi piani tattici. Lobotka non è stato ancora ufficializzato per due motivi: nella giornata di ieri, il Napoli non è riuscito a completare le formalità burocratiche con il Celta e manca ancora qualche dettaglio formale sulla questione diritti di immagine.

Entrambi gli aspetti saranno risolti nelle prossime ore. Lobotka arriverà a Castel Volturno tra le 14:00 e le 15:00.

